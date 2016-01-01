كيف سيستكمل طلاب الثانوية مناهجهم المحذوفة في الكلية؟.. وزير التعليم يرد



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على استفسارات طلاب الثانوية العامة وأسرهم بشأن كيفية استكمال المناهج الملغية في الثانوية العامة في أول سنة في الجامعة.



حيث قال وزير التربية والتعليم: إن هناك مفاوضات كثيرة تتم مع قيادات وزارة التعليم العالي، وهذا شأن المتخصصين، ولا داعي لأن يقلق الطلاب بهذا الشأن فكل شيء سيتم ترتيبه بشكل علمي وتربوي.



وأضاف وزير التربية والتعليم: أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم عدم مطالبة طلاب الثانوية العامة بالمناهج التي كان من المقرر تدريسها بعد 15 مارس، تقرر أن يتم استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة في الكلية، وذلك بما يتناسب مواد التخصص المطلوبة في كل كلية.

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حيث أوضح وزير التربية والتعليم، أنه على سبيل المثال، لو هناك طالب التحق بكلية الطب فسوف يستكمل في الكلية دراسة ما تم حذفه من مناهج مادة الاحياء وغيرها من مواد علمي علوم على سبيل المثال، أما لو طالب إلتحق بكلية الهندسة فسوف يكون ملزما باستكمال دراسة ما تم إلغاءه من مناهج الرياضيات.وقال وزير التربية والتعليم: ده قرار اللي بياخده أصحاب الشأن المتخصصين.ومن ناحية أخرى .. وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لطمأنة طلاب الثانوية العامة القلقين من فكرة إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال وزير التربية والتعليم : أقول لجميع طلاب الثانوية العامة اطمئنوا وتأكدوا أنه لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان على الأرض، إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر يهدد صحة الطلاب.وأضاف وزير التربية والتعليم : إحنا بنفكر في ده يوميا، وكل أجهزة الدولة ستتكاتف وتتعاون من أجل تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية صحيا بإجراءات جادة جدا.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذه الامتحانات سوف تعقد في لجان مؤمنة بشكل مختلف جدا هذا العام ، حيث ستكون مؤمنة ضد كل شئ سلبي مثل التسريبات والغش بالإضافة لأنها ستكون مؤمنة صحيا ضد الأمراض المعدية.وأضاف وزير التربية والتعليم أن اللجان ستكون مجهزة بآليات لعزل أي طالب عنده أي أزمة صحية ، وسيتم فرض مسافات اكبر بين الطلاب في اللجنة الواحدة.