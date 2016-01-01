إعفاء داعية سعودى شهير من الإمامة والخطابة بسبب تغريدة.. تفاصيل



الداعية السعودي صالح المغامسي الداعية السعودي صالح المغامسي

أعفي الداعية السعودي صالح المغامسي، من الإمامة والخطابة في مسجد قباء في المدينة المنورة، بعد ساعات من اعتذاره عن تغريدة طالب فيها بإطلاق سراح السجناء بالتزامن مع إجراءات المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وكان المغامسي نشر تغريدة، (حذفها لاحقا)، قال فيها: ”نهنئ في هذا اليوم المبارك خادم الحرمين الشريفين، ونهنئ أنفسنا بنجاح القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، وأضيف أن من أسباب رفع البلاء وكشف الوباء، ثلاثة: الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الضعفاء والمنقطعين، والعفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.



وتعرض المغامسي لحملة انتقادات واسعة على خلفية التغريدة التى وضعته في مرمى الانتقادات، اعقبها باعتذار واضح منه، مستنكرا استغلال بعض الأطراف لتغريدته تلك في ”الإساءة إلى وطنه“.

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ووفق حساب ”أخبار منطقة المدينة المنورة“ على موقع ”تويتر“، فقد عيّن الشيخ سليمان الرحيلي إماما وخطيبا للمسجد خلفا للمغامسي.