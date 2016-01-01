علي قضاء 30 يوما من رمضان .. هل يجوز صيام شعبان كاملا؟

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نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها سؤال يقول" عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاءها بصوم شهر شعبان كاملًا".



أوضحت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: وأجابت «الإفتاء»: « نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه»؛ مستدلة بما ورد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري.



هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك خلال لقائه ببرنامج الله وأعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي.

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وأجاب "جمعة"، قائلًا: أنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهل عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.وتابع: أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.هل صيام أول شعبان سنة؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا شهر يغفل عنه الناس، بين شهري رجب وشهر رمضان، مشيرا إلى أن النبي كان يصوم في شعبان، موضحا أن صيام أوله أو آخره يدخل في باب استحباب التنفل بالصوم.