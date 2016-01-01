علي قضاء 30 يوما من رمضان .. هل يجوز صيام شعبان كاملا؟

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها سؤال يقول" عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاءها بصوم شهر شعبان كاملًا".
أوضحت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك: وأجابت «الإفتاء»: « نعم، يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه»؛ مستدلة بما ورد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ» رواه البخاري.
هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك خلال لقائه ببرنامج الله وأعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي.
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