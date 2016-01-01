لربات المنازل.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟.. اعرفي التفاصيل

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إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟


استعرض برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، تقريرا يوضح كيفية التعامل فى الأسواق بدون الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19"، ، حيث وجه التقرير مجموعة من النصائح للمواطنين عليهم اتباعها لجنب الاصابة بفيروس كورونا.

ونصح التقرير، بضرورة تجنب النزول للشراء فى الأوقات المزدحمة، وذلك لضمان التسوق الآمن بدون عدوى فيروس كورونا، و وتجنب لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المتجر، وتجنب لمس المنتجات على الأرفف التى لن تشتريها.

وأضاف التقرير بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، بالإضافة إلى حافظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، كما نصح بضرورة الـدفع باستخدام بطاقة الصراف الآلي اذا أمكن.

وتابع امسح المعلبات باستخدام المنديل المعقم، ولا تلمس المنتجات التي لن تشتريها، واحرص على غسل الخضار والفواكه جيدا، كما أشار إلى تخصيص أرقام الخط الساخن، لفيروس كورونا،105

المصدر: elbalad

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