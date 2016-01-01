هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة بالبصل الأخضر وفطائر بالمربي



سلطة تونة بالبصل الأخضر سلطة تونة بالبصل الأخضر

هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير خاصة السيدات عند إعداد واختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي الوقت نفسه تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم ونشاطهم طوال اليوم.



سلطة تونة بالبصل الأخضر للشيف الشربينى



مقادير سلطة تونة بالبصل الأخضر



تونة

بصل أخضر

بصل

مايونيز

زيتون شرائح

مستردة

زيت زيتون

ملح وفلفل

فلفل حار

عصير ليمون

فلفل ألوان

خس

كابوتشا

ذرة

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طريقة تحضير سلطة تونة بالبصل الأخضر* تخلط التونة مع البصل والزيتون والفلفل الحار* ثم يضاف الفلفل الألوان* في الكبة يخلط المايونيز والمستردة مع زيت الزيتون وعصير الليمون* تخلط جيدا ثم يضاف الدريسنج على السلطة* في طبق التقديم يوضع الخس الكابوتشا ثم تضاف السلطة بالدريسنج وتقدم.فطائر المربى للشيف الشربينيمقادير فطائر المربى3 أكوب دقيقنصف كوب زيتملعقة صغيرة خميرة فورية2 ملعقة كبيرة لبن بودرةرشّة ملحرشّة سكرماء للعجنمربى مشمشمربى فراولة أو حسب الرغبةلبن وسمسم محمص للوجهطريقة تحضير فطائر المربى* نقوم بمزج الدقيق والسكر والملح والخميرة وحليب البودرة في العجانة* ثم يضاف الماء تدريجيًا لمزج المكونات والحصول على عجينة متماسكة.* يترك العجين لمدة 30 إلى 45 دقيقة حتى تتخمر.* يحضر العجين ويقطع لكرات ثم يوضع المربى بداخلها.* نقوم بدهن وجه الفطائر باللبن ويرش الوجه بالسمسم المحمص.* وتدخل الفرن حتى يصبح لونها ذهبي وجاهزة للتقديم.* ثم تقدم بالهناء والشفاء.