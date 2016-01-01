يتاجرون بأزمة فيروس كورونا.. بومبيو يفضح روحاني والنظام الإيراني

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صورة الخبر: روحاني وبومبيو
روحاني وبومبيو

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، النظام الإيراني متهما اياه بالمتاجرة بأزمة كورونا مؤخرًا، مشيرا إلى أن مطالب رفع العقوبات عنهم تهدف إلى توفير المال لقادة النظام، وليس لمكافحة تفشي الفيروس في الدولة.

وكتب بومبيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت تعليقا على مقطع فيديو نشره لاجتماع للرئيس الإيراني، حسن روحاني، يتحدث عن استعادة أموال من الخارج، قائلا: "اعتراف مذهل لرئيس إيران حسن روحاني يكشف أن جهود النظام المتضافرة لرفع العقوبات الأمريكية لا تتعلق بمكافحة الوباء، بل يتعلق الأمر بجلب المال من اجل قادة النظام"

المصدر: elbalad

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