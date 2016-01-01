أحمد حسن يكشف حقيقة انتقال عمر جابر لـ النادي الأهلي

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عمر جابر

تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية، عن إمكانية انتقال عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الى صفوف النادي الأهلي.

وأكد أحمد حسن خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "من الصعب للغاية انضمام عمر جابر للأهلي لعدة أسباب ويأتي على رأسها أنه لاعب ينتمي لنادي الزمالك".

وتابع: "عمر جابر يتقاضى راتب كبير للغاية ومن الصعب أن يوفره له النادي الأهلي".

المصدر: elbalad

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