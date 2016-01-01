قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، إن الوزارة تحاول النزول بأقل عدد من الحالات اليومية التي تصاب بفيروس كورونا ونقوم بالعبور من الأسابيع الأولى التي حذرت منها منظمة الصحة العالمية والعالم اجمع.
واضافت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية ، أن الأسبوع السادس والسابع أخطر اسابيع في تخطي هذا الوباء ومن الممكن ان يكون الاسبوع الثامن ايضا كما اننا قمنا بالعبور من الاسبوع السادس بسلام .
واوضحت هالة زايد ، أن اليوم اول يوم في الاسبوع السابع كما ان عدد الاصابات في الاسبوع السادس جاءت كما كنا نتوقع وجاءت عالية عن الاسابيع التي قبله .
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التعليقات على وزيرة الصحة تحذر من أمر خاص بـ كورونا .. فيديو
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