ترامب يعلن ولاية جديدة كمنطقة كوارث بسبب كورونا

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أعلن حاكم ولاية كولورادو الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب والحكومة الفيدرالية وافقوا على طلبه بإعلان الولاية منطقة كوارث، لتكون الولاية الرابعة في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.



وقدم جاريد بوليس طلبا عاجلًا يوم الأربعاء إلى الحكومة الفيدرالية لمساعدة كولورادو على التعامل مع فيروس كورونا.



وتعد ولاية كولورادو واحدة من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان.

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وكان ترامب أعلن ولايات كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك مناطق كوارث بسبب تفشي كورونا.وأصدر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الأوبئة تحذيرا شديد اللهجة لمواطني 3 ولايات أمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا.وحذر المركز سكان ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكيت من السفر غير الضروري خارج ولاياتهم لمدة 14 يوما.وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "بشجاعة الأطباء والممرضين وبمهارة علماءنا ومبدعينا وبتصميم الشعب الأمريكي وبفضل الله سنفوز بهذه الحرب، وعندما نحقق الانتصار سنخرج أقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".وأضاف: "الحكومة الفيدرالية، لن يكون الحجر الصحي ضروريا، والتفاصيل الكاملة ستصدر عن CDC (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها)" الليلة. شكرا لكم".وواصل في تغريدة أخرى أنه "بناء على توصية من فريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع عمدة نيويورك، ونيوجيرسي وكونتيكت، طلبت من CDC إصدار توصيات سفر مشددة، يديرها المحافظون".وكان ترامب أعلن أنه يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك بسبب تفشي فيروس كورونا.