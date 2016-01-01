كورونا.. وفاة 889 شخصا في إيطاليا خلال 24 ساعة

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كورونا.. وفاة 889 شخصا في إيطاليا خلال 24 ساعة

واصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح في إيطاليا حيث قتل خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط 889 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى 92472 مقابل تعافي 12384.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 10023.

وعلى مستوى العالم، تؤكد آخر البيانات الإحصائية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أصاب أكثر من 641000 شخص فيما تجاوز عدد الوفيات الـ29 ألفا و900 شخص.

المصدر: وكالات

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