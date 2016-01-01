حماس تشكر مصر على مساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا

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كورونا

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مساء اليوم، مع قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة، عن شكره لجهود مصر على مساعدة الفلسطينيين في مواجهة كورونا.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية تواصل العمل المشترك، وبذل الجهود من الأطراف كافة لمواجهة هذا الوباء العالمي.

كما جرى استعراض كل ما تم من خطوات على هذا الصعيد، وبحث الاحتياجات المطلوبة لتحقيق النجاحات في مواجهته والوقاية منه، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاع.

المصدر: RT

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