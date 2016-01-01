جهاز روسي جديد قادر على الكشف عن كورونا في أقل من ساعتين

صمم العلماء الروس في العاصمة العلمية الروسية نوفوسيبيرسك جهازا قادرا على الكشف عن فيروس كورونا خلال 90 دقيقة.
وجاء في منشور غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد في روسيا، "تم استخدام نظام اختبار جديد لتشخيص نوع جديد من الفيروسات التاجية في نوفوسيبيرسك. وتتمتع الاختبارات بحساسية عالية جدًا... بالإضافة إلى ذلك يمكنها تقليل وقت تحضير العينة إلى عدة مرات، ويمكن الحصول على النتيجة خلال 90 دقيقة".
وقالت رئيسة الوكالة الطبية الحيوية الاتحادية، فيرونيكا سكفورتسوفا، "الاختبارات الجديدة لها حساسية عالية جدا، وتسمح لك باكتشاف حتى تركيزات منخفضة من الأحماض النووية، بما في ذلك جزيئات نوع الفيروس الجديد "SARS-CoV-2".
وسيتم تسليم الأنظمة الجديدة إلى المختبرات في موسكو ومناطق أخرى. وسيتم إنتاج حتى 100 ألف جهاز في الأسبوع، ثم سيتضاعف هذا الرقم.
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