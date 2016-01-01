

جوجل تتبرع بـ 800 مليون دولار و3 مليون قناع وجه لمكافحة كورونا جوجل تتبرع بـ 800 مليون دولار و3 مليون قناع وجه لمكافحة كورونا

يشمل دعم جوجل Google للقتال ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19 أكثر من النصائح ومركز البحث، فقد استثمرت الشركة ما يزيد عن 800 مليون دولار في مجالات متعددة للمساعدة في العلاج ودعم الشركات وإبقاء الجمهور على اطلاع.







وهذا يشمل الدعم المالي المباشر والمعرفة، بما في ذلك الشراكة مع المورد Magid GlovE & Safety لإنتاج 2-3 مليون قناع وجه لمؤسسة CDC في الأسابيع المقبلة، كما سيساعد الحكومة والمصنعين والموزعين

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في إنتاج أجهزة التهوية.كما تشمل المساعدة التجارية صندوقا بقيمة 200 مليون دولار للمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية لمساعدة الشركات الصغيرة في الحصول على الأموال، ستتمكن جميع الشركات الصغيرة التي لديها حسابات نشطة خلال العام الماضي من الوصول إلى مجموعة من أرصدة إعلانات Google تبلغ 340 مليون دولار.تشتمل أموال Google المتبقية على 250 مليون دولارفي شكل منح إعلانية لمنظمة الصحة العالمية والوكالات الحكومية لتوفير معلومات حيوية، و 20 مليون دولار من أرصدة Google Cloud للأكاديميين الذين يستخدمون طاقة الحوسبة عن بُعد لدراسة العلاجات الممكنة وتتبع البيانات.علاوة على ذلك، ترفع Google حد مطابقة التبرعات السنوية لموظفيها من 7500 دولار إلى 10000 دولار.إن Google ليست وحدها بين شركات التكنولوجيا في المساهمة بموارد واسعة للتعامل مع الوباء، ومع ذلك، فمن الواضح أن هذه مساهمة كبيرة، وقد تكون ضرورية عندما ترتفع معدلات الإصابة في الولايات المتحدة وتؤدي إلى إغلاق المتاجر على نطاق واسع.