الجيزاوى: تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجامعة بنها لـ يونيو المقبل

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صورة الخبر: جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تأجيل امتحانات الدراسات العليا بكافة كليات الجامعة إلى الأول من شهر يونيو القادم ، وذلك نظرا لظروف تعليق الدراسة والاجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الجيزاوى الى ان امتحانات الدراسات العليا كان من المقرر لها الاسبوع الأخير من مارس الجارى وحتى منتصف شهر ابريل المقبل وذلك بكليات الطب والطب البيطري والتمريض والتربية الرياضية وتم تأجيلها بسبب الظروف الحالية لفيروس كورونا ، مؤكدا على استمرار عقد المناقشات للرسائل العلمية التى تم تحديد مواعيد لها مسبقًا مع التوجيه بتخفيف أعداد الحضور لهذه المناقشات.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد قرر تعليق جميع الفعاليات بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها من مؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات و احتفالات ومعارض ودوريات رياضية حتي إشعار آخر.

وقال السعيد ان القرار يأتى فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها جامعة بنها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ويشمل تعليق جميع الفعاليات بالكليات والمراكز التابعة للجامعة حرصا على سلامة الجميع .

المصدر: elbalad

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