

شاهد.. تليجراف تدعي تصنيع أول سوبر يخت لبيل جيتس والشركة المصنعة تنفي شاهد.. تليجراف تدعي تصنيع أول سوبر يخت لبيل جيتس والشركة المصنعة تنفي

أكدت صحيفة تليجراف البريطانية أن بيل جيتس طلب من شركة فيدشيب الهولندية، أن تصنع له أول سوبر يخت هيدورجني في العالم مقابل 645 مليون دولار.



وقالت شركة سينوت المختصة بتصميم اليخوت الفاخرة، إنه لا توجد علاقة تجارية مع بيل جيتس بشأن اليخت، وأضاف أن اليخت المسمى "أكوا" ليس مرتبطًا ببيل جيتس أو بأى من ممثليه.



ويأتى سوبر يخت أكوا بخمسة طوابق تتسع لـ 14 ضيف مع 31 فرد خدمة، بالإضافة لحمام سباحة فاخر ومميز يقع على حافة اليخت، بالإضافة لسينما، وجيم، ونادى صحى و تجميلي.

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وبالإضافة لهذه الكاماليات يمتلك اليخت الأسطورى مهبط طائرات، ويضخه بالقوة اللازمة محركين متصلين بخزاني هيدروجين، بينما تبلغ سرعته القصوى 31.5 كيلومتر أو 17 عقدة فى الساعة، ويمكنه قطع مسافة تبلغ 6 ألاف كيلومتر.جدير بالذكر أن طول سوبر يخت أكوا يبلغ 112 متراً.