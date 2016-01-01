أكدت صحيفة تليجراف البريطانية أن بيل جيتس طلب من شركة فيدشيب الهولندية، أن تصنع له أول سوبر يخت هيدورجني في العالم مقابل 645 مليون دولار.
وقالت شركة سينوت المختصة بتصميم اليخوت الفاخرة، إنه لا توجد علاقة تجارية مع بيل جيتس بشأن اليخت، وأضاف أن اليخت المسمى "أكوا" ليس مرتبطًا ببيل جيتس أو بأى من ممثليه.
ويأتى سوبر يخت أكوا بخمسة طوابق تتسع لـ 14 ضيف مع 31 فرد خدمة، بالإضافة لحمام سباحة فاخر ومميز يقع على حافة اليخت، بالإضافة لسينما، وجيم، ونادى صحى و تجميلي.
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التعليقات على شاهد.. تليجراف تدعي تصنيع أول سوبر يخت لبيل جيتس والشركة المصنعة تنفي
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