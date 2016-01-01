

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟ ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟



تعد القهوة من المشروبات الدافئة التى يحرص على تناولها كثيرون، نظرا لمذاقها الشهي، إضافةً إلى ما تحتويه من فوائد صحية.



فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن تناول القهوة يساعد في تحسين وظائف الدماغ، وكذلك تساهم في تأخير أعراض الشيخوخة التي تظهر على كبار السن.



كما أكدت الدراسات الحديثة، أن القهوة يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن وتقليل دهون الجسم.

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ومن جهة أخرى، أكد محمد عادل باتيستا، خبير التغذية، مدرب كمال الأجسام، أن تناول القهوة بكميات معتدلة من 3 - 5 أكواب، يساعد فى:- الحد من أمراض القلب وخطر السكتة الدماغية- انخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2- يحمي ضد حصى في المرارة