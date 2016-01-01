تعد القهوة من المشروبات الدافئة التى يحرص على تناولها كثيرون، نظرا لمذاقها الشهي، إضافةً إلى ما تحتويه من فوائد صحية.
فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن تناول القهوة يساعد في تحسين وظائف الدماغ، وكذلك تساهم في تأخير أعراض الشيخوخة التي تظهر على كبار السن.
كما أكدت الدراسات الحديثة، أن القهوة يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن وتقليل دهون الجسم.
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التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟
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