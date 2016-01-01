ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟

آخر الأخبارالصحة والجمال › ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟

صورة الخبر: ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟


تعد القهوة من المشروبات الدافئة التى يحرص على تناولها كثيرون، نظرا لمذاقها الشهي، إضافةً إلى ما تحتويه من فوائد صحية.

فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية، أن تناول القهوة يساعد في تحسين وظائف الدماغ، وكذلك تساهم في تأخير أعراض الشيخوخة التي تظهر على كبار السن.

كما أكدت الدراسات الحديثة، أن القهوة يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن وتقليل دهون الجسم.

ومن جهة أخرى، أكد محمد عادل باتيستا، خبير التغذية، مدرب كمال الأجسام، أن تناول القهوة بكميات معتدلة من 3 - 5 أكواب، يساعد فى:

- الحد من أمراض القلب وخطر السكتة الدماغية
- انخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2
- يحمي ضد حصى في المرارة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9523

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager