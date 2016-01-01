احذر السجائر الإلكترونية حتى لا تُصاب بفيروس كورونا



السجائر الالكترونية السجائر الالكترونية



حذرت العديد من الدراسات والإحصائيات أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن العديد منهم يلجأ إلى استخدام السجائر الالكترونية ظنا منهم أنها لا تحمل نفس المخاطر التي تسببها السجائر العادية.



ووفقا لشبكة إيه بي سي الأمريكية ، فإنه صدرت بيانات جديدة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذر من أن الشباب قد يكونوا أكثر تأثرًا بفيروس كورونا COVID-19 أكثر مما كان يعتقد في البداية، حيث يشكل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا أكثر من ثلث جميع الحالات، وواحد من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاج إلى دخول والحجز داخل المستشفى.



وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن العلماء لا يملكون بيانات جيدة لتفسير واضح حول سبب مرض بعض الشباب بشدة من فيروس كورونا التاجي الجديد، فإن بعض الخبراء يحذرون من انتشار السجائر الإلكترونية و vaping يمكن أن تجعل الوضع يتطور من سيئ إلى أسوأ.

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وبحسب الإحصائيات فإن ما يقرب من واحد من كل أربعة مراهقين في الولايات المتحدة يقوم بتدخين السجائر الإلكترونية، والأرقام ليست ببعيدة عن الدول الأخرى.وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن استخدام المراهقين لهذه المنتجات هو وباء على الصعيد الوطني، بينما حذر مركز السيطرة على الأمراض من مرض خطير يدعى إيفالي يسببه تدخين السجائر الإلكترونية يهدد الحياة، علاوة على إصابات الجهاز التنفسي وأمراض الرئة المرتبطة بهذه العادة.