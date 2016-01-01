حذرت العديد من الدراسات والإحصائيات أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن العديد منهم يلجأ إلى استخدام السجائر الالكترونية ظنا منهم أنها لا تحمل نفس المخاطر التي تسببها السجائر العادية.
ووفقا لشبكة إيه بي سي الأمريكية ، فإنه صدرت بيانات جديدة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي تحذر من أن الشباب قد يكونوا أكثر تأثرًا بفيروس كورونا COVID-19 أكثر مما كان يعتقد في البداية، حيث يشكل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا أكثر من ثلث جميع الحالات، وواحد من كل خمسة من هؤلاء المرضى يحتاج إلى دخول والحجز داخل المستشفى.
وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن العلماء لا يملكون بيانات جيدة لتفسير واضح حول سبب مرض بعض الشباب بشدة من فيروس كورونا التاجي الجديد، فإن بعض الخبراء يحذرون من انتشار السجائر الإلكترونية و vaping يمكن أن تجعل الوضع يتطور من سيئ إلى أسوأ.
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التعليقات على احذر السجائر الإلكترونية حتى لا تُصاب بفيروس كورونا
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