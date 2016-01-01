أسباب انسداد قناة فالوب وتأثيره على الحمل



قناة فالوب وتأثيره على الحمل قناة فالوب وتأثيره على الحمل

قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن هناك نسبة من النساء تعاني من انسداد قناتي فالوب، وهو ما يسبب لهن عرقلة حدوث الحمل، حيث تكتسب قناتي فالوب أهمية كبيرة في الجهاز التناسلي عند المرأة فهي بمثابة ممر يربط بين الرحم والمبيضين، ويتم عبره نقل الحيوانات المنوية والبويضات، ومن ثم حدوث الإخصاب وحدوث الحمل .



وأضاف الدكتور أحمد عاصم أن هناك عوامل كثيرة قد تسبب انسداد قنوات فالوب مثل، معاناة السيدة من عدوي في الأعضاء التناسلية، وهي العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتتطلب ضرورة العلاج، وقد يحدث أيضا نتيجة التهاب البوق وهو التهاب حاد بداخل قناة فالوب يسبب انسدادها، كذلك الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة حيث نمو أنسجة من بطانة الرحم في المبيضين وقناتي فالوب مما يعيق من حركة الحيوانات المنوية وقدرتها على التلقيح، أو المعاناة من الحمل خارج الرحم، أو الإصابة بالأورام الليفية، فكلها عوامل قد تسبب انسداد قناتي فالوب.



وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن انسداد قناة فالوب يعرقل عملية انتقال البويضة من المبيض حتى تصل إلى الرحم، ويصبح من الصعب كذلك وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة ليتم تخصيبها، وبالتالي لا يحدث الحمل بشكل طبيعي، مؤكدا أنه في حال انسداد قناة فالوب بشكل جزئي ستضعف فرص حدوث الحمل أما إذا كان الانسداد كاملا وفي كلتا الناحيتين من قناتي فالوب، فان الطريقة الوحيدة لحدوث الحمل تتمثل في اللجوء لوسائل الإخصاب المساعد من أطفال أنابيب، أو حقن مجهري.

