اهتمي بنفسك في الحجر الصحي.. وصفة سحرية لبشرتك بجنيه واحد

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صورة الخبر: العناية بالبشرة
العناية بالبشرة


تقضي الفيتات وقت فراغ كبير في هذه الفترة بالمنزل، لخضوع البلاد للعزل الذاتي او الحجر الصحي لعدم الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد،

نقدم لك هذه الوصفة السحرية للاعتناء بالبشرة والقضاء على الملل، بطريقة اقتصادية لا تتعدى الجنيه الواحد، وفقًا لموقع بولد سكاي.

مكونات الوصفة السحرية :

- ملعقة صغيرة عسل ابيض.
- ملعقة صغيرة خميرة.

طريقة عمل الوصفة السحرية :

- ضعي المكونات على بعض البعض.
- قومي بوضع الخليط في حركات دائرية على البشرة.
- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي البشرة بالماء الفاتر.
- ضعي كمية قليلة من مرطب البشرة.

فوائد الوصفة السحرية :
- تفتيح البشرة بطريقة فعالة.
- نضارة البشرة.
- تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء.
- إزالة الجلد الميت.
- التخلص من الهالات السوداء.

المصدر: موقع بولد سكاي

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