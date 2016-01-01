تقضي الفيتات وقت فراغ كبير في هذه الفترة بالمنزل، لخضوع البلاد للعزل الذاتي او الحجر الصحي لعدم الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد،
نقدم لك هذه الوصفة السحرية للاعتناء بالبشرة والقضاء على الملل، بطريقة اقتصادية لا تتعدى الجنيه الواحد، وفقًا لموقع بولد سكاي.
مكونات الوصفة السحرية :
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التعليقات على اهتمي بنفسك في الحجر الصحي.. وصفة سحرية لبشرتك بجنيه واحد
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