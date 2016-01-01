استغلي الحجر المنزلي.. أرخص خلطة تطيل الشعر بسرعة فائقة



تطويل الشعر تطويل الشعر

تحلم الفتيات بشعر طويل قوي وصحي، ولم يعد هذا الحلم مستحيلا بل يمكن تحقيقه من خلال العناية بالشعر جيدا واستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعمل على تطويل الشعر بصورة طبيعية بدلا من منتجات الشعر الجاهزة غالية الثمن.



نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية تعتمد على البصل في تطويل الشعر ، فهو يحفز نمو بصيلات الشعر و يقتل الميكروبات و الفطريات في الفروة مما يمنح الشعر فرصة النمو وقلة التساقط.



المكونات

بصلة مقطعة

٢ ملعقة ارز

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٢ كوب ماءطريقة تحضير وصفة تطويل الشعر :قطعي البصلة شرائح وضعيها في وعاء به ماء مع ٢ ملعقة ارزاتركيها تغلي على النار حتى يتغير لون البصل وتحصلي على ماء اصفر كثيفضيفي البصل كي تفصليه عن الماء وضعي كمية الماء في زجاجة بخاخرشي هذه الخلطة على كامل شعرك من الجذور حتى الأطرافدلكي فروة رأسك بالخليط جيدا لمدة خمس دقائقاتركي الوصفة على شعرك ساعة ثم اغسليهكرريها مرتين أسبوعيا.