استغلي الحجر المنزلي.. أرخص خلطة تطيل الشعر بسرعة فائقة

تحلم الفتيات بشعر طويل قوي وصحي، ولم يعد هذا الحلم مستحيلا بل يمكن تحقيقه من خلال العناية بالشعر جيدا واستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعمل على تطويل الشعر بصورة طبيعية بدلا من منتجات الشعر الجاهزة غالية الثمن.
نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بوصفة طبيعية تعتمد على البصل في تطويل الشعر ، فهو يحفز نمو بصيلات الشعر و يقتل الميكروبات و الفطريات في الفروة مما يمنح الشعر فرصة النمو وقلة التساقط.
المكونات
بصلة مقطعة
٢ ملعقة ارز
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