سعر الدولار اليوم السبت 28 -3- 2020

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سعر الدولار اليوم السبت 28 -3- 2020

استقر سعر الدولار اليوم السبت 28-3-2020 فى البنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى

15.96 جنيه للشراء

15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى
15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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