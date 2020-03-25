استقر سعر الدولار اليوم السبت 28-3-2020 فى البنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع. ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى

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