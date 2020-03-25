

أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 28 مارس 2020 أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 28 مارس 2020

شهدت أسواق الغذاء تباين في حجم الطلب العالمي على المنتجات الغذائية، بسبب انتشار فيروس كورونا وحالة الركود الاقتصادي التي بدأت في بعض الدول، واتجاه الأفراد إلى العزلة في المنازل، ويرصد «الدستور» في هذه السطور أسعار السلع الغذائية في تداولات البورصات العالمية اليوم السبت 21 مارس بداية تعاملات الأسبوع.



أسعار السلع الغذائية اليوم



ارتفاع أسعار القمح 6 %

شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو572.88 مقابل 540.5 دولار الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 32.38 دولار للطن الواحد.

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وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم أبريل، ارتفعت عند 180 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 177 دولارًا للأردب.ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.وأدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية العقابية.سعر الأرز عالميا اليومشهدت أسعار الأرز تراجعا ملحوظ خلال تعاملات الاسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 13.97 دولار للجوال 50 كيلو، في حين بلغ سعر الأرز الشعير في مصر نحو 4000 جنيه للأصناف الرفيعة، والأصناف العريضة نحو 4100 جنيه.وتستهلك مصر 2.5 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم انتاج نحو 5.5 مليون طن خلال عام 2019 من محصول الأرز على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام.وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.سعر السكر والطن بـ 350.70 دولارشهدت أسعار السكر ارتفاعا ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو 350.70 دولار مقابل نحو 344.4 دولا للطن الأسبوع الماضي، في حين بلغ تراوح سعر طن السكر في مصر بين 7000 إلى 7200 بحسب الجودة ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر 2.740 مليون طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن عن نفس الفترة.يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن، ليدخل في أسعار السلع الغذائية.استقرار أسعار السلع الأساسية محلياشهدت استقرارًا السلع الغذائية استقرار ملحوظا محليا في الأسواق، وسجل سعر الزيت 16 جنيهًا للعبوة الكيلو، والسكر 8.5 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 6.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 3.50 جنيه، وسجل الدقيق 7 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأرز ما بين 8 إلى 9 جنيهات للكيلو.وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع الغذائية.أسعار السلع الحيوية الأخرىتباينت أسعار السلع الحيوية، خلال الأسبوع الجاري في تعاملات الأسواق التجارية، وسجّل سعر طن الذرة الأمريكي نحو346.25 دولار مقابل نحو 342.62 الأسبوع الماضي، في حين ارتفع سعر طن فول الصويا ليصل الي 883.62 مقابل 863.38 دولارًا الأسبوع الماضي.وسجّل سعر طن البن الأمريكي نحو 116.18 دولار منخفضا عن الأسبوع الماضي الذي سجل 119.75 دولار، فيما تراجع سعر القطن الأمريكي الي نحو 51.17 مقابل نحو 53.69 دولار للقنطار، سجل طن الكاكاو نحو دولار 2260 مقابل نحو 2215 دولار الأسبوع الماضي، في حين بلغ طن الشوفان نحو دولار 263.70 مقابل نحو 261.9 دولار الأسبوع الماضي.