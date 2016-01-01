الكافيه في البيت.. طريقة عمل اللاتيه

يشعر الكثيرون بالملل نتيجة المكوث طويلا في المنزل، وقد يشتهون تناول مشروبهم المفضل من مشروبات القهوة المختلفة، لكن يمكنك بسهولة إعداد هذه المشروبات بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
إليك طريقة عمل لاتيه في البيت ..
مكونات اللاتيه :
٣ ملاعق نسكافيه
٢ ملعقة سكر أو حسب الرغبة
ملعقتان ماء
كوب حليب
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