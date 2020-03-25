

«مدارس وشركات وفنادق وبنوك».. الوليد بن طلال يضع ممتلكاته تحت تصرف السعودية لمواجهة «كورونا» «مدارس وشركات وفنادق وبنوك».. الوليد بن طلال يضع ممتلكاته تحت تصرف السعودية لمواجهة «كورونا»

أعلن الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن وضع مجموعة من شركاته تحت تصرف الحكومة السعودية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».



وقال الأمير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:«دعمًا لجهود الدولة في مواجهة كورونا ومن منطلق كلنا مسؤول، وإضافة لجهود مستشفى المملكة، نضع شركة المملكة تحت خدمة وطننا وحكومتنا، وشركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وفندق فور سيزونز الرياض ومدارس المملكة بسعة 3 آلاف طالب والفنادق المدارة في مكة والمدينة».