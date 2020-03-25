

تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت

شهدت أسعار اللحوم حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم السبت 28 مارس 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتراوح سعر الكيلو ما بين 98 إلى 175 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 160جنيها.



وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 145 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو ما بين 88 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 88 إلى 160جنيهًا.