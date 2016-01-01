"يديعوت أحرونوت": ميركل رفضت تزويد إسرائيل بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا



أجهزة تنفس صناعي أجهزة تنفس صناعي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزويد تل أبيب بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.



وأضافت الصحيفة أن هذا الطلب جاء مؤخرا خلال اتصال هاتفي بين ميركل ونتنياهو، من دون أن تحدد تاريخ المحادثة.



وكان مكتب نتنياهو نشر الثلاثاء الماضي بيانا أوضح فيه أن الأخير هاتف المستشارة الألمانية، حيث بحثا سبل التعاون في مواجهة أزمة تفشي الفيروس.

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وحسب الصحيفة رفضت ميركل طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدة له أن ألمانيا تعاني هي الأخرى نقصا في أجهزة التنفس، لاسيما وأنها "أعارت" فرنسا مؤخرا المئات منها، فيما قال مكتب نتنياهو للصحيفة: "لا نتطرق لتفاصيل المكالمات بين الزعماء".ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله، إنه "ليست هناك إمكانية على ما يبدو لإحضار أي شيء من أوروبا، حيث يجد الأوروبيون صعوبة في مساعدة أنفسهم".ويتزايد الطلب العالمي على أجهزة التنفس الصناعي في ظل تفشي وباء كورونا الذي يهاجم الرئتين، حيث قفز سعر الجهاز الواحد 10 أضعاف، وتقدمت إسرائيل بطلبات عديدة للحصول على أجهزة التنفس من دول مختلفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بحسب "يديعوت أحرونوت".