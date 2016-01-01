أعلنت شركة أميركية أنها ابتكرت جهازا "محمولا"، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في 5 دقائق فقط.
وقالت مختبرات "أبوت" في بيان أصدرته، الجمعة، إن الجهاز الجديد قادر أيضا على تأكيد عدم الإصابة بـ"كوفيد 19" في 13 دقيقة.
وأوضحت الشركة أن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية، أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة، التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وفقما ذكرت "فرانس برس".
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التعليقات على الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي
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