ما المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأحذية؟.. إليك طريقة تعقيمها



ما المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأحذية؟ ما المدة التي يبقى فيها فيروس كورونا على الأحذية؟

حذر بعض الأطباء من دخول المنازل بالأحذية خاصة أنها قد تكون مصدر للعدوى بفيروس كورونا المستجد، الذي يتساقط على الأسطح الصلبة ويظل عليها لعدة أيام.



"الكونسلتو" يقدم في السطور التالية كيفية مساهمة الأحذية في انتقال الفيروس، وطرق تعقيمها، للوقاية من كورونا.



كيف تساهم الأحذية في انتقال فيروس كورونا؟

أكد الدكتور أحمد جعيصة، مدرب الإسعافات الأولية، أن فيروس كورونا محاط بغلاف دهني، وبالتالي فعند تساقطه على الأسطح يستمر لفترة قد تدوم لعدة أيام، ولا يتم القضاء عليه إلا باستخدام المواد المعقمة، وإذا لم يدخل جسم إنسان، ففي هذه الحالة قد تنتهي دورته الفيروسية خلال أيام قليلة.

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وأوضح جعيصة، أن الأحذية نفسها وسيلة لانتقال وانتشار فيروس كورونا، خاصة أنه مع تساقط ذلك الفيروس المحاط بغلاف دهني على الأرض قد يمر عليه شخص، ويلتقطه الحذاء ويستمر عليه لفترة، وفي حال الدخول به إلى المنزل ووصوله إلى الجسم قد يصاب به الشخص، وهذا ما أكده أخصائيو الأمراض المعدية، موضحين أن "COVID-19" يمكن أن يعيش على باطن الأحذية لمدة تصل إلى 5 أيام.وأكدت الدكتورة جورجين نانوس، ممارس عام من سان دييو، كاليفورنيا، أن الأحذية حاملات محتملة لهذا للفيروس التاجي خاصة في حال التواجد في أماكن مزدحمة، مثل السوبر ماركت أو وسائل النقل العام، مضيفة أن نعل الحذاء نفسه بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات والفيروسات، خاصة النعال المصنوعة من مواد صناعية متينة مثل المطاط أو الجلد المبطن بالبلاستيك فكلها تحمل نسبة مرتفعة من البكتيريا، لأنها غير مسامية ما يعني أنها لا تسمح للهواء أو السائل أو الرطوبة بالمرور، واتفقت معها الدكتورة ماري إي شميدت، أخصائي الأمراض المعدية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.كما أن الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال قد يتساقط أيضًا على الجزء العلوي من الحذاء خاصة الأربطة أو الكعب، وبالتالي فلمسها قد يتسبب في انتقال الفيروس.إلى متى يبقى الفيروس على الأسطح؟أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "New England Journal of Medicine"، أن الفيروس التاجي يمكن أن يعيش على الورق المقوى لمدة 24 ساعة، وعلى الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك لمدة تصل إلى 3 أيام، وعلى المواد الاصطناعية المستخدمة في الأحذية لمدة 5 أيام.طرق تعقيم الأحذيةوالحل للتخلص من آثار الفيروس على الأسطح خاصة الأحذية في حال ارتداؤها في المناطق المكتظة بالسكان، مثل المكاتب ومراكز التسوق والقطارات والحافلات والمطارات، هو تنظيف الأحذية المصنوعة من القماش أو الأقمشة الناعمة أو الجلد الصناعي في الغسالة على درجة حرارة منخفضة، وتنظيم الأحذية الجلدية أو أحذية العمل الشاقة باستخدام المواد المعقمة، كالكحول بنسبة 70%.ونصح مدرب الإسعافات الأولية، بتعقيم نعل الأحذية باستخدام الكحول المعقم سواء عن طريق الرش، أو وضعها على مناشف معقمة بالكحول لضمان قتل الفيروس، وأكد أنه قد تنتهي دورة حياة الفيروس خلال 5 أيام حتى بدون معقم بشرط عدم إدخاله المنزل.