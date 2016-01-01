وزير التعليم: لن يرسب أحد بسبب ظروف البلاد

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمكن التحكم في المدارس الدولية، لأنها ليست تحت سيطرته، وغالبا سيتم إلغاء امتحاناتهم نظرًا لحالة الدول التابعين لها، وما يمرون به من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتابع "ولي الأمر يتحمل نتيجة اختياره لهذا النوع من المدارس".

وأضاف خلال مداخلة له ببرنامج "كل يوم" المًذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء اليوم الجمعة، سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير، أنه سيتم نشر خريطة توضيحية، بعد قليل، لكل مرحلة من المراحل التعليمية عبر صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المصدر: مصراوي

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