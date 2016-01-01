قالت هيئة الدواء المصرية إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمديريات وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التهرب الضريبي وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك شنت أمس حملات مكثفة على محافظات أسيوط وكفر الشيخ والأسكندرية ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المخالفة.
أوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه في محافظة أسيوط تم ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وعدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر منها كمامات وماسكات وكحول خام ومعبأ بالإضافة إلى كانيولات وقفازات طبية وقساطر والعديد من المستلزمات الطبية المخالفة.
وفى محافظة كفر الشيخ فقد تم ضبط مخزن أدوية به أدوية مهربة ومجهولة المصدر، كما ضبطت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل أحد شركات المستلزمات الطبية بالإضافة إلى مطهرات منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المستلزمات الطبية.
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التعليقات على هيئة الدواء: حملات لضبط سوق الأدوية ومستلزمات الوقاية من كورونا
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