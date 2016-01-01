​"شرط للنجاح".. 7 معلومات عن مشروع البحث للطلاب

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، في جميع المراحل التعليمية.

وقرر وزير التربية والتعليم إلغاء الامتحانات بشكلها التقليدي، واستبدال مشروع بحث بها.

وينشر "مصراوي" أبرز 7 معلومات عن مشروع البحث للطلاب:

1- سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه يوم 2 أبريل المقبل.

2- تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل.

3- استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانوني وغير أخلاقي.

4- تأجيل الإعلان عن التفاصيل بسبب عدم سرقة الفكرة من أصحاب المكتبات.
5- تقديم مشروع بحثي للترم الثاني شرط للنجاح.

6- يحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%.

7- يضاف إلى المجموع بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية.

المصدر: مصراوي

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