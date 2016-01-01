وزيرة الصحة: "النهاردة آخر يوم بسادس الأسابيع الحاسمة".. وذروة كورونا في السابع



وزيرة الصحة وزيرة الصحة

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي في مصر ما زال تحت السيطرة، مشيدة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة منذ تفشي الوباء عالميًا، موكدة: "لم نستخدم سوى 6 مستشفيات من اصل 27 مستشفى للعزل تم تجهيزها بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت زايد، "النهاردة اليوم الأخير من الأسبوع السادس من الأسابيع الحاسمة في منحنى الإصابات ببعض الدول، الذروة يمكن أن تحدث خلال الأسبوع السادس والسابع، وهدفنا تقليل المعدل اليومي والمحافظة عليه خلال الأسبوع المقبل".

قد يعجبك أيضا...

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن نسبة وفيات كورونا في مصر بلغت 5.5% منهم حالات توفيت قبل وصولها لمستشفيات العزل ولدينا نسب شفاء مرتفعة، مشيرة إلى أن هناك 23 معملًا للتحاليل المركزية تخدم 27 محافظة، موضحة أنه تم عمل 20 ألف مسحة (pcr) لاكتشاف الـ 500 حالة إصابة بكورونا الموجودة في مصر.وتابعت زايد: "ماشيين بخطوات ثابتة والحكومة المصرية لازم تفتخر بالإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا، وهنقدر نعدي المرحلة دي"، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية أشادت أكثر من مرة بتلك الإجراءات.وعن أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية والوقائية وأسرة الرعاية المركزة، قالت الوزيرة، "فيه عدد كويس جدًا من أجهزة التنفس، ولكن لدينا عدد قليل من أسرة الرعاية المركزة إذا ما وصلنا لحالة التفشي، أما بالنسبة للأطقم الطبية لدينا نقص شديد في عدد الاطباء، اخدنا موافقة من مجلس الوزراء على مد خدمة الأطباء والاستشاريين على المعاش لمدة 5 سنوات، ونعتمد على الأطباء الأقل من 50 عامًا للعمل في مستشفيات العزل ومتابعة الحالات الحرجة بها".