تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل

قد يغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.
الأنشطة الرياضية توقفت في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف الجاري في طريقها للتأجيل لـ 2021.
ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فأن هناك اقتراح بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في ربيع 2021 عقب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في يناير وفبراير من العام المقبل في الكاميرون.
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