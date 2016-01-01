تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل

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قد يغيب محمد صلاح عن صفوف ليفربول لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.



الأنشطة الرياضية توقفت في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ويبدو أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف الجاري في طريقها للتأجيل لـ 2021.



ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" فأن هناك اقتراح بإقامة دورة الألعاب الأولمبية في ربيع 2021 عقب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في يناير وفبراير من العام المقبل في الكاميرون.

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ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة عن موسم 2020-21 للريدز.يورجن كلوب كان قد علق سابقا في يناير الماضي على إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم بمثابة "نكبة" لأنها تمثل رحيل أبرز نجومه.صلاح سجل الموسم الحالي 16 هدفا في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي، ويعد الريدز الأقرب لحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 30 عاما، قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.