يعتقد بعض الآباء والأمهات أن اعطاء اللبن للطفل الرضيع من الأمور الجيدة التي تساعد في تحسن صحته ونموه لكن ما لا يعلمه الآباء ان هذا ينطبق على أنواع معينة وليس كل الأنواع اللبن.
ذكر موقع "livestrong" أن دكتور بيترز في كتاب "دليل جديد لصحة الأسرة المكتملة في الطب" وصف بعض العلاجات المنزلية وتغييرات النظام الغذائي لتجنب مغص الرضع، يوصي بتجنب حليب الأبقار ، حيث قد يكون الأطفال لديهم حساسية ضد حليب البقر.
يمكن اعطاء الأطفال الرضع انواعا تعتمد على حليب الماعز أو التي تحتوي على حليب الأبقار الذي تم معالجته خصيصًا لكسر البروتينات.
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التعليقات على إعطاء اللبن الصناعي للطفل للرضيع .. صح أم خطأ
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