إعطاء اللبن الصناعي للطفل للرضيع .. صح أم خطأ

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إعطاء اللبن الصناعي للطفل للرضيع

يعتقد بعض الآباء والأمهات أن اعطاء اللبن للطفل الرضيع من الأمور الجيدة التي تساعد في تحسن صحته ونموه لكن ما لا يعلمه الآباء ان هذا ينطبق على أنواع معينة وليس كل الأنواع اللبن.

ذكر موقع "livestrong" أن دكتور بيترز في كتاب "دليل جديد لصحة الأسرة المكتملة في الطب" وصف بعض العلاجات المنزلية وتغييرات النظام الغذائي لتجنب مغص الرضع، يوصي بتجنب حليب الأبقار ، حيث قد يكون الأطفال لديهم حساسية ضد حليب البقر.

يمكن اعطاء الأطفال الرضع انواعا تعتمد على حليب الماعز أو التي تحتوي على حليب الأبقار الذي تم معالجته خصيصًا لكسر البروتينات.

في أغلب الاحوال يتحسن الرضع للذين يعانون من الرضاعة الطبيعية والمغص عندما يتم التخلص من حليب البقر في النظام الغذائي للأم أيضًا. يجب على الأمهات المرضعات أيضًا تجنب الكرنب والبروكلي والقرنبيط والبصل والشوكولاتة.

المصدر: موقع "livestrong"

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