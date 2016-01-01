في فترة الحجر المنزلي .. تخلصي من سمنة أطفالك بهذه الطريقة



تخلصي من سمنة أطفالك بهذه الطريقة تخلصي من سمنة أطفالك بهذه الطريقة

البدانة عند الأطفال تؤدي إلى بعض الأمراض المزمنة والتي تبدأ في حياتهم المبكرة وحتى تقدمهم في العمر مما يجعلهم عرضة للإصابة بالسكر واضطرابات في النوم وفي فترة تعليق الدراسة والحجر المنزلي لمواجهة فيروس كورونا يزداد وزن طفلك بشكل مبالغ فيه.



وقدمت سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من سمنة أطفالك في فترة الحجر المنزلي:



- حاول أن تتحرك وتمشي أنت وطفلك بشكل يومي داخل المنزل.

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- أبعد عنه وجبات الطعام الجاهزة والتقليل من الأطعمة الملونة والمشروبات الغازية.- عود طفلك على شرب كميات كافية من الماء.- استبدلي الخبز الأبيض والأرز الابيض والمعكرونة البيضاء بمنتجات الحبوب الكاملة مثل الأرز الأسمر والمعكرونة السمراء و الخبز الاسمر، في منتجات الحبوب الكاملة افيد و تعطي شعور أطول بالشبع.- استبدلي الالبان و الاجبان و الحليب الكامل الدسم بقليل الدسم أو خالي الدسم- اعطي طفلك صحن من الفواكه أو الفشار المحضر في المنزل.- دعي طفلك يشاركك في إعداد الطعام الصحي.- لا تشعري طفلك ان هذا الطعام الصحي هو طعام حمية أو أنه مخصص له لأنه يعاني من البدانة وشاركه طعامه.- ابتعدي عن الأسلوب التقليدي في تحضير الوجبات، مثل: الفواكه، فالكثير من الأطفال لا يحبون الفاكهة.