قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن الفيلر من التقنيات التجميلية التي تتعدد أنواعها ومكوناتها، وتختلف خصائها واستخداماتها كذلك باختلاف مكوناتها
حيث يستخدم الفيلر على نطاق واسع في عمليات التجميل الغير جراحية، خصوصا الإجراءات التجميلية المتعلقة بالمرأة، حيث فيلر الخدود، فيلر تكبير الشفايف، فيلر الوجه، فيلر تكبير المؤخرة، تضييق المهبل بالفيلر، والعديد من الإجراءات التجميلية القائمة على استخدام الفيلر.
وأضافت الدكتورة داليا شهاب أن هناك الكثير من البنات والسيدات تفضلن اللجوء لإجراء فيلر الشفايف، وهو وما نقوم من خلاله بملء الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايف بهدف منحها الامتلاء والزيادة المرغوبة بما يضفي عليها المظهر الشبابي المليء بالنضارة والحيوية، ولكن شرط أن تكون المرأة في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أمراض مزمنة، اون تكون في حالة نفسية مستقرة كذلك ولديها توقعات إيجابية من إجراء فيلر الشفايف.
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التعليقات على تفضله السيدات فى التجميل.. كل مالا تعرفه عن فيلر الشفايف
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