تفضله السيدات فى التجميل.. كل مالا تعرفه عن فيلر الشفايف



فيلر الشفايف فيلر الشفايف

قالت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، إن الفيلر من التقنيات التجميلية التي تتعدد أنواعها ومكوناتها، وتختلف خصائها واستخداماتها كذلك باختلاف مكوناتها



حيث يستخدم الفيلر على نطاق واسع في عمليات التجميل الغير جراحية، خصوصا الإجراءات التجميلية المتعلقة بالمرأة، حيث فيلر الخدود، فيلر تكبير الشفايف، فيلر الوجه، فيلر تكبير المؤخرة، تضييق المهبل بالفيلر، والعديد من الإجراءات التجميلية القائمة على استخدام الفيلر.



وأضافت الدكتورة داليا شهاب أن هناك الكثير من البنات والسيدات تفضلن اللجوء لإجراء فيلر الشفايف، وهو وما نقوم من خلاله بملء الفراغات الموجودة بين خلايا الشفايف بهدف منحها الامتلاء والزيادة المرغوبة بما يضفي عليها المظهر الشبابي المليء بالنضارة والحيوية، ولكن شرط أن تكون المرأة في حالة صحية جيدة ولا تعاني من أمراض مزمنة، اون تكون في حالة نفسية مستقرة كذلك ولديها توقعات إيجابية من إجراء فيلر الشفايف.

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وأوضحت الدكتور داليا شهاب أن فيلر الشفايف يتم بشكل بسيط وسريع، فلا تستغرق الجلسة سوى نصف ساعة على أقصى تقدير، نقوم فيها بفحص الحالة لمعرفة نوع الفيلر المناسب للشفايف لديها، بعدها يتم تخدير الشفايف موضعيا برذاذ أو كريم حتى لا تشعر السيدة بألم الإبرة، ثم يتم الانتظار 20 دقيقة ونبدأ بحقن الشفايف بالفيلر، وبانتهاء الحقن تستطيع السيدة التوجه إلى منزلها على الفور وممارسة روتين حياتها بشكل طبيعي دون مضاعفات مؤلمة، ولكن لابد من وضع مكعبات الثلج حتى لا تتعرض الشفايف للتورم والالتهاب، مع مراعاة عدم التدخين، وعدم وضع أحمر الشفاه بعد الحقن مباشرة، ويفضل الانتظار يومين أو ثلاثة.