هنفطر ايه انهارده .. فول بالطماطم وبيض بالبصل

فول بالطماطم وبيض بالبصل
إذا كنتِ تحاولين تقديم فطار مفيد ولذيذ لابنائك نقدم لكي طريقة عمل الفول بالطماطم والبيض بالبصل
المكونات
فول مدمس
طماطم مكعبات
بصل قطع صغيرة
ثوم مفروم
فلفل رومى/حسب رغبتك
زيت
كمون
ملح
طريقة عمل الفول بالطماطم
1-احضرى وعاء وضعى فيه الزيت ثم ضعى قطع البصل الصغيرة وانتظرى حتى تأخذ اللون ا لذهبى الفاتح.
2-ضعى الثوم المفروم والفلفل الرومى أو الحامى حسب رغبتك، وقلبى جيدًا.
3-ضعى مكعبات الطماطم وملعقة من معجون الطماطم والملح والكمون وقلبى جيدًا.
4-ضعى الفول المدمس، وامزجيه مع المكونات السابقة، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
5-بعد نضج الفول تمامًا وإبعاده عن النار يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون لتحصلين على مذاق مميز.
طريقة عمل بيض مقلي بالبصل
المقادير
5 بيض
2 بصلة كبيرة، مفرومة
1/4 كوب زيت زيتون
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
يقلى البصل بالزيت مع رشة ملح وفلفل حتى تذبل وتستوي.
يخفق البيض مع رشة ملح ونضيفه فوق البصل حتى يستوي، يسكب ويقدم.
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