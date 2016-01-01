

ناسا تحذر من "مطر كويكبي" وشيك قد يسقط على كرتنا الأرضية ناسا تحذر من "مطر كويكبي" وشيك قد يسقط على كرتنا الأرضية

حذر خبراء وكالة الفضاء الأمريكية من اقتراب 4 كويكبات من الأرض خلال الأيام المقبلة.، وقد يؤدي انحراف مسار أي منها إلى اصطدامه بكوكبنا.



ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا للخبراء الأمريكيين يوم 26 مارس الجاري يقترب من الأرض على مسافة 6 598 310 كلم، بسرعة 85 295 كيلومترا في الساعة، كويكب 2012 XA133 وقطره 390 مترا. وفي الساعة 19.39 بتوقيت موسكو، سيقترب من كوكبنا على مسافة 5 632 704 كويكب 2020 PF بسرعة 33 796 كيلومترا في الساعة.

وتستمر موجة "الأمطار الكويكبية" يوم 28 مارس الجاري حيث في الساعة 8.13 بتوقيت موسكو سيقترب منا كويكب 2020 FE2 الذي قطره 45 مترا بسرعة 25 749 كيلومترا في الساعة، حيث ستفصله عن كوكبنا مسافة 1 609 344 كلم.

وبعده سيقترب في الساعة 14.19 بتوقيت موسكو من يوم 29 مارس، كويكب 2020 GD35 وقطره 71 مترا من الأرض بسرعة 43 452 كيلومترا في الساعة على بعد 5 793 638 كلم.

ويؤكد العلماء على أن أي انحراف في مسار هذه الكويكبات قد يؤدي إلى اصطدامها بكوكبنا، ما ستكون له عواقب وخيمة للبشرية، وخاصة إذا كان كويكب 2012 XA133 وقطره 390 مترا.