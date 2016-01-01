

شركة ألمانية تطور جهازا يمكنه الكشف عن إصابات كورونا أسرع من المعتاد شركة ألمانية تطور جهازا يمكنه الكشف عن إصابات كورونا أسرع من المعتاد

أعلنت شركة التكنولوجيا والصناعات الهندسية الألمانية "بوش"، أمس الخميس، أنها طورت جهازًا جديدًا يستطيع الكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال أقل من ساعتين ونصف الساعة.



وقالت الشركة في بيان نقلته الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إن جهازها الجديد يعمل بصورة آلية تماما، ومصمم للاستخدام في المستشفيات وعيادات الأطباء وغيرها من المنشآت الصحية.



وأشارت إلى أن التجارب الخاصة بالجهاز أثبتت دقته بنسبة تزيد على 95%، وأنه يلبي معايير الجودة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. واستغرقت عملية تطوير الجهاز الجديد ستة أسابيع، ومن المقرر طرحه للاستخدام في ألمانيا الشهر المقبل.

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وتنتظر الشركة الحصول على موافقة السلطات المعنية على طرح الجهاز للاستخدام، رغم أن بعض المعامل حصلت على عدد منه لاستخدامه وفق شروط معينة.وبحسب "دويتشه فيله" فإن الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عادة ما تستغرق بين 4 و5 ساعات، وقد يكون الوقت بين الحصول على العينة من المريض وتلقي النتيجة أطول بسبب اللجوء إلى معامل خارجية لتحليل العينة.وأظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء مرض "كوفيد 19".وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 إصابة، مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة.عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.