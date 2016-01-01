جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج

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كفتة أرز بالدجاج

كفتة أرز بالدجاج من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كفتة أرز بالدجاج
نصف كيلو دجاج مفروم
2 كوب دقيق أرز
بصلة وسط قطع
2 كوب شبت وبقدونس وكزبرة خضراء
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 فص ثوم مفروم
3 كوب عصير طماطم
زيت للقلي
ملح
أرز بالشعرية للتقديم

طريقة تحضير كفتة أرز بالدجاج
* يفرم البصل والثوم والخضرة والتوابل والدقيق في الكبة ثم يضاف الدجاج .
* بعد خلط المحتوى جيدًا تصبع الكفتة لأي شكل حسب الرغبة وتقلى في زيت
* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل.
* تضاف الكفتة للصلصة على النار وتترك حتى يتجانس المحتوى ثم تقدم على الأرز بالهنا.

المصدر: elbalad

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