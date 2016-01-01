جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج



كفتة أرز بالدجاج كفتة أرز بالدجاج

كفتة أرز بالدجاج من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير كفتة أرز بالدجاج

نصف كيلو دجاج مفروم

2 كوب دقيق أرز

بصلة وسط قطع

2 كوب شبت وبقدونس وكزبرة خضراء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود



5 فص ثوم مفروم

3 كوب عصير طماطم

زيت للقلي

ملح

أرز بالشعرية للتقديم

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طريقة تحضير كفتة أرز بالدجاج* يفرم البصل والثوم والخضرة والتوابل والدقيق في الكبة ثم يضاف الدجاج .* بعد خلط المحتوى جيدًا تصبع الكفتة لأي شكل حسب الرغبة وتقلى في زيت* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل.* تضاف الكفتة للصلصة على النار وتترك حتى يتجانس المحتوى ثم تقدم على الأرز بالهنا.