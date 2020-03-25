

68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي 68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 68%من إجمالي التعاملات على الأسهم



بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.2%و العرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات



و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1580.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات

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و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26 %و سجل العرب 9.4%و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2307 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1110 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام