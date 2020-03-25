68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › 68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

صورة الخبر: 68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي
68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 68%من إجمالي التعاملات على الأسهم

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.2%و العرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات

و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1580.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 64.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 26 %و سجل العرب 9.4%

و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2307 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 1110 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46473

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager