سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نسبة 68%من إجمالي التعاملات على الأسهم
بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.2%و العرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1580.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 134.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات
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التعليقات على 68 % نسبة استحواذ المصريين بالبورصة الأسبوع الماضي
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