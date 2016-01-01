كان يتمني الدفن بـ أم الدنيا ... الكشف عن تفاصيل وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

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وفاة أول مصري فى بريطانيا بـ كورونا

كشفت ميرفت خليل، رئيسة الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا النقاب عن مأساة ومعاناة أول مصري سقط ضحية فيروس كورونا في بريطانيا.

وبحسب روسيا اليوم قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع بريطانيا، ورئيسة جمعية اللوتس، إن "المواطن المصري مصطفي إبراهيم كان أول ضحايا الإصابة بفيروس كورونا اللعين من المصريين في بريطانيا..

وأضافت: "توفي بمستشفي سانت ماري بلندن حيث كان يعالج من مرض السرطان وتعرض للعدوي بفيروس COVID19 والمتعارف عليه

بفيروس الكورونا".

وكشفت أن إحدى أمنياته كانت أنه عندما يتوفاه الله أن يدفن بمصر الحبيبة والتي كان عاشق لها، ولكن القدر حال بينه وبين تنفيذ

وأوضحت: "تم تجهيز الجثمان من قبل المستشفي وهذا الإجراء يتم في حالات الإصابه بأحد الأوبئة ... وهذا إجراء احترازي يتبع قوانين منظمة الصحه العالميه لمنع انتشار العدوي .. يحدث هذا الإجراء في الأوبئة التي تنتشر العدوي فيها من الجثمان عن طريق الدم أو الهواء المتبقي في الرئة أو إفرازات الفم مثل الكوليرا والمالاريا أو الإيدز أو الكبد الوبائي".

وأشارت إلى أنه في "حالة الوفاة بفيروس كورونا ليس هناك إثباتا لانتشار المرض من الجثمان ولكنها إجراءات احترازية، لضمان سلامة كل من يتعامل مع جثمان الشخص المتوفى. ولذلك تمت مراسم الدفن من خلال أحد مكاتب الدفن المعتمدة بلندن والتي تتبع الشريعة الاسلامية".

المصدر: روسيا اليوم

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