7.3 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي حتى ديسمبر 2019 (إنفوجراف)

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صورة الخبر: 7.3 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي حتى ديسمبر 2019 (إنفوجراف)
7.3 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي حتى ديسمبر 2019 (إنفوجراف)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أن عدد مشتركي الإنترنت الأرضي بلغ 7.30 مليون مشترك خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 6.53 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2018، بزيادة قدرها 770 ألف مشترك خلال عام، حيث بلغ معدل النمو السنوي 11.65% والشهري 0.91% بعد أن سجل عدد المشتركين نحو 7.23 مليون في نوفمبر الماضي.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بلغت نحو 40.91% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 37.39% عن نفس الفترة عام 2018، بمعدل نمو سنوي 3.52% في حين شهد تراجعا شهريا بلغ 4.35%، حيث سجلت النسبة نحو 45.25% خلال نوفمبر الماضي.

وقال التقرير إن القاهرة الكبرى استحوذت على 38% من مشتركي الإنترنت الأرضي في مصر خلال ديسمبر، وجاءت محافظات الدلتا في المركز الثاني بنحو 33%، تليها الصعيد بنحو 13%، ثم الاسكندرية ومطروح بنحو 10%، ثم منطقة مدن القناة وسيناء والبحر الاحمر بنسبة 6%.

صورة الخبر: 7.3 مليون مشترك بالإنترنت الأرضي حتى ديسمبر 2019 (إنفوجراف)

المصدر: الدستور

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