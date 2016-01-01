بسبب كورونا.. تركيا تكشف عن إجمالي وفيات مواطنيها فى 8 دول



تركيا تكشف عن إجمالي وفيات مواطنيها تركيا تكشف عن إجمالي وفيات مواطنيها

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن وفاة 50 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد في 8 دول.



ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران إن 50 مواطنًا في 8 دول لقوا مصرعهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا.



وكانت السلطات التركية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 3629 إصابة.

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وقالت السلطات التركية إنها سجلت 16 حالة وفاة بسبب الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 75 حالة.ولهذا، أعلن وزير التعليم التركي، ضياء سلجوق، أن قرار إغلاق المدارس سيمتد حتى 30 أبريل المقبل، لمحاولة تحجيم تفشي فيروس كورونا.