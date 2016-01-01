أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن وفاة 50 مواطنا تركيا بفيروس كورونا المستجد في 8 دول.
ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران إن 50 مواطنًا في 8 دول لقوا مصرعهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وكانت السلطات التركية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 3629 إصابة.
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التعليقات على بسبب كورونا.. تركيا تكشف عن إجمالي وفيات مواطنيها فى 8 دول
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