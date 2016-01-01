باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى لـ كورونا.. تفاصيل



باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى

قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الصينية: إن الشعب الصينى كان لافت للنظر من حيث التزامه بالمنازل تجاوزت فى بعض المدن لـ65 يومh.



وكشف الباحث فى الشئون الصينية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، بأن إجراءات الطوارئ بدأت يوم 26 يناير الماضى ، لافتا إلى أن الشعب الصينى سيحتفل رسميأ الانتصار على فيروس كورونا فى 27 أبريل القادم يوم اعطاءه براءة الاختراع لـ اللقاح الصينى الجديد لفيروس كورونا .



وأشار الدكتور جاد رعد ، إلى أن السلطات الصينية ستعمل على انهاء حالة الطوارئ فى الصين تدريجيأ بعد 27 أبريل القادم بعد الكشف عن براءة الاختراع لـ اللقاح الصينى المكتشف لعلاج فيروس كورونا المستجد .

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ولفت ، إلى أن السلطات الصينية قامت بفتح عدد من المراكز وعادت الحياة من جديد بالتدريج فى الصبن، أصبح لا يوجد حالات مراقبة لحركة دخول المواطنين فى الشوارع وتم افتتاح المولات التجارية من جديد .وتابع ، الدكتور جاد رعد ، بأن الطواقم الطبية التى استجابت لنداء الجيش الصينى منذ شهر يناير وتودهت صوب مدينة ووهان عادت فى الوقت الحالى لأماكنها االطبيعية وابتعدت عن التمركز فى مدينة ووهان الصينية