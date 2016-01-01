قال الدكتور جاد رعد، الباحث فى الشئون الصينية: إن الشعب الصينى كان لافت للنظر من حيث التزامه بالمنازل تجاوزت فى بعض المدن لـ65 يومh.
وكشف الباحث فى الشئون الصينية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، بأن إجراءات الطوارئ بدأت يوم 26 يناير الماضى ، لافتا إلى أن الشعب الصينى سيحتفل رسميأ الانتصار على فيروس كورونا فى 27 أبريل القادم يوم اعطاءه براءة الاختراع لـ اللقاح الصينى الجديد لفيروس كورونا .
وأشار الدكتور جاد رعد ، إلى أن السلطات الصينية ستعمل على انهاء حالة الطوارئ فى الصين تدريجيأ بعد 27 أبريل القادم بعد الكشف عن براءة الاختراع لـ اللقاح الصينى المكتشف لعلاج فيروس كورونا المستجد .
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التعليقات على باحث يزف بشرى بشأن علاج صينى لـ كورونا.. تفاصيل
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