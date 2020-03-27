أسترالية تعتدي على آسيويين يرتدون كمامة: أنتم السبب في كورونا.. فيديو



هجوم السيدة العنصرية على الشابين هجوم السيدة العنصرية على الشابين

تستمر جرائم العنصرية ضد الوافدين حول العالم، بعد إغلاق عدد من الدول بنظام حظر التجول الكلي أو الجزئي مع تعليق الطيران، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19).



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم القبض على سيدة في أستراليا بتهمة العنصرية، حيث صرخت في وجه شابين بملامح آسيوية خلال ركوبهم ترام، وكانت برفقة ابنتها، ووجهت لهم اتهامات عنصرية لأنهم يرتدون أقنعة وجه (كمامات) للوقاية من فيروس كورونا.



واتهمتهم السيدة الأسترالية في ترام بـ ملبورن، بأنهم هم الآسيوين سبب انتشار المرض في البلاد، وقام احد المارة بتصويرها وهي تصرخ في وجه الرجلين وتقول لهم "عودوا إلى بلدكم"، واستمرت في الصريخ رغم محاولة ابنتها لتهدئتها.

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وقالت الأم العنصرية عدد من الألفاظ والكلمات الخارجة للشابين، رغم أن ارتدائهم للأقنعة باختلاف جنسيته يقيه ويقي من حوله بفرصة الأغصابة خاصة بعد تسجيل 3112 حالة إصابة بفيروس كورونا في أستراليا، و13 حالة وفاة مما أثر على الاقتصاد الأسترالي.اقرأ أيضا| كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونااعترض الموجودن بالترام على تصرف السيدة العنصري، ومنهم الشاب الذين ابتعدوا عنها قائلين "كيف نستدعي الأمن لها ؟"، لتنفجر السيدة بالصراخ قائلة: "أيا الوغد عد إلى بلدك.. انتم كلاب مصابة بالمرض، أستراليا هي بلدي، لقد ولدت وترعرت فيها، من أنت ومن أين أتيت لنا حاملا الأمراض".بكت ابنتها وناشدتها بالتوقف، ولكن السيدة لم تمتنع عن قول الألفاظ الخارجة لهما، حتى قام الركاب باستدعاء الشرطة لها، وعندما حضرت الشرطة ادعت المرأة ادعاءا كاذبا بأن هذا الشاب تعرض لها، فصاح الموجودون "لا إنها تكذب".https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/03/27/8499380645725582897/636x382_MP4_8499380645725582897.mp4