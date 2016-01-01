لجأ عدد كبير من دول العالم إلى تعليق الدراسة وفرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل الكثير من الأشخاص يلتزمون بالبقاء بالمنزل والتى نتج عنها بعض الأثار السلبية مثل قلة الحركة وممارسة بعض العادات الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة الوزن.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض النصائح التى تساعدك فى الوقاية من السمنة خلال فترة الحجر المنزلى لمواجهة فيروس كورونا، وقد تمثلت فى ...
-الابتعاد عن التوتر العصبى
-النوم عدد ساعات كافية
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التعليقات على خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة
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