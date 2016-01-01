خلال التزامك بالحجر المنزلي.. 8 نصائح للوقاية من السمنة



نصائح للوقاية من السمنة نصائح للوقاية من السمنة

لجأ عدد كبير من دول العالم إلى تعليق الدراسة وفرض حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مما جعل الكثير من الأشخاص يلتزمون بالبقاء بالمنزل والتى نتج عنها بعض الأثار السلبية مثل قلة الحركة وممارسة بعض العادات الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة الوزن.



وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض النصائح التى تساعدك فى الوقاية من السمنة خلال فترة الحجر المنزلى لمواجهة فيروس كورونا، وقد تمثلت فى ...



-الابتعاد عن التوتر العصبى

-النوم عدد ساعات كافية

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-الابتعاد عن تناول الأطعمة والوجبات الجاهزة-ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل-الحرص على تناول الفاكهة والخضروات-الابتعاد عن العادات السيئة التى تؤدى إلى السمنة مثل السهر-تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم-عدم الافراط فى الجلوس أمام التليفزيون