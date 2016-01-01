مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو



بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا

نشرت قناة "دويتش فيله" الألمانية، أمس الخميس، مقطع فيديو لمواطن بريطاني يروي تجربة إصابته بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي سجلت فيه بلاده 113 حالة وفاة، أمس، خلال 24 ساعة فقط.



ويظهر البريطاني "أندي هارويك" في مقطع الفيديو وهو تبدو عليه إمارات الإنهاك والوهن، قائلًا: "تؤلمني رقبتي، يؤلمني ظهري، يؤلمني عامودي الفقري، لا أقدر على الكلام، إذا تحركت قليلًا أصاب بضيق التنفس، ولا أشعر بأني أقدر على رفع رأسي من الوسادة".



وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 مارس الجارى، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذى تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.

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