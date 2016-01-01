ما عمر فيروس كورونا على الأسطح ؟

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فيروس كورونا

حذر الكثير من الأطباء في مصر ومختلف أنحاء العالم من تلامس الأسطح المعدنية قبل تطهيرها، مع ضرورة تطهير وتعقيم كل الأدوات المنزلية حول الشخص، وفي حالة لمس أي اسطح فعليك تعقيم اليد جيدا دون أن تلمس العين أو الفم، وذلك يرجع لوجود فيروس كورونا على الأسطح لمدة طويلة.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض إلى متى يعيش فيروس كورونا على الأسطح وفقًا لموقع webmd.

- الفولاذ المقاوم للصدأ : الثلاجات والأواني والمقالي ، والمصارف ، وبعض زجاجات المياه من 2 إلى 3 أيام.

- البلاستيك : التعبئة والتغليف مثل حاويات الحليب وزجاجات المنظفات، ومترو الأنفاق ومقاعد الحافلات، وحقائب الظهر، وأزرار المصعد من

المصدر: موقع webmd

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