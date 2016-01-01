رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن دور سيد عبدالحفيظ في الأهلي



سيد عبدالحفيظ سيد عبدالحفيظ



أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، ليس له كلمة داخل المارد الأحمر.



وقال عبدالعال فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الكلمة ليست كلمة سيد عبدالحفيظ داخل النادى الأهلى على الإطلاق وليس له دور، وعبدالحفيظ لم يتدخل فى قرار اعتزال حسام عاشور نهائيًا".



وأضاف: "عبد الله السعيد إذا كان انتقل إلى نادى الزمالك من الأهلي كان مجلس القلعة الحمراء سيقرر إقالة سيد عبدالحفيظ".

